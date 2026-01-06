Рябыкин о Кузнецове в «Металлурге»: «Игроку нужны поддержка и доверие. В данном случае акцент был на недочетах и ошибках. Помешали не игровые проблемы, а психологические»

Рябыкин о Кузнецове в «Металлурге»: игроку нужны поддержка и доверие.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением об уходе Евгения Кузнецова из «Металлурга ». 33-летний форвард перешел в «Салават Юлаев » через драфт отказов.

– Весь магнитогорский этап карьеры Кузнецова был немного не понятен. Когда в команду приходит новый игрок, а тем более с таким именем, всегда нужны поддержка и кредит доверия.

В данном случае показалось, что, наоборот, был акцент на недочетах и ошибках. В такой ситуации чем раньше происходит расставание, тем лучше для всех сторон. Хорошо, что «Магнитка» ничего не стала затягивать и мариновать.

– «Металлург» изначально рисковал, приглашая игрока с неоднозначной репутацией?

– На мой взгляд, особого риска не было, Кузнецов – игровик, «Металлург» – игровая команда. Вполне понятный кадровый ход.

Другое дело, что возникли какие-то субъективные моменты, причем с самого начала. И вот результат.

– У Кузнецова были именно игровые проблемы?

– Мы знаем, что у КХЛ есть определенный уровень. И всем известен уровень Кузнецова, который брал Кубок Стэнли и реально претендовал в НХЛ на приз самого ценного хоккеиста плей-офф. То есть запас у хоккеиста есть.

Поэтому, на мой взгляд, Евгению помешали не игровые проблемы, а психологические. После большой паузы он не прошел полноценную предсезонку и не получил возможности вкатиться, начались комментарии в прессе, пошло давление. Одно цеплялось за другое, накручивалось, как итог – список отказов, – сказал Рябыкин .

