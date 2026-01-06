«Анахайм», «Детройт» и «Виннипег» вели переговоры с «Эдмонтоном» об обмене Манджипани. У форварда 11 очков за 40 игр и полезность «минус 17» в этом сезоне (The Fourth Period)
«Анахайм», «Детройт» и «Виннипег» общались «Эдмонтоном» об обмене Манджипани.
По информации The Fourth Period, «Анахайм», «Детройт» и «Виннипег» вели переговоры с «Эдмонтоном» о возможном обмене форварда Эндрю Манджипани.
Отмечается, что есть и другие клубы, заинтересованные в 29-летнем нападающем «Ойлерс».
Контракт Манджипани рассчитан на 2 года и 3,6 млн долларов за сезон. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провел 40 игр и набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 17».
В соглашении игрока есть пункт о полном запрете на обмен до июня 2026-го, но он готов его снять ради перехода в более подходящую для себя команду.
В прошлом сезоне Манджипани выступал за «Вашингтон» и набрал 30 (15+15) очков за 91 матч с учетом плей-офф при полезности «плюс 1».
