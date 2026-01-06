Назаров о бане России: «Возвращение не за горами. Держать под санкциями элитных представителей вида спорта – выстрел себе в ногу. У нас отличная лига и великолепная сборная»

Назаров о бане России: возвращение не за горами.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о шансах России на возвращение на международную арену.

«Все идет к тому, что возвращение российского хоккея на международную арену не за горами.

У нас отличная лига, великолепная сборная, – невозможно постоянно держать под санкциями и в стороне элитных представителей своего вида спорта. Это выстрел себе в ногу, во всем мире понимают, что без солидной конкуренции можно остановиться в развитии.

Поэтому мы обязаны сделать все, чтобы быть лучшими, и нас обязательно в скором времени разбанят», – сказал Назаров.

