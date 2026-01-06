Проспект «Чикаго» Фрондель назван лучшим форвардом МЧМ-2026. Адам Иржичек – лучший защитник, Херенстам – лучший вратарь
Проспект «Чикаго» Фрондель назван лучшим форвардом МЧМ-2026.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) выбрала лучших игроков молодежного чемпионата мира-2026, который завершился в США.
Лучшим форвардом стал игрок сборной Швеции и проспект «Чикаго» Антон Фрондель. Он набрал 8 (5+3) очков в 7 матчах, а также забил победный буллит в полуфинале с Финляндией (4:3 Б).
Лучшим защитником назвали хоккеиста сборной Чехии и проспекта «Сент-Луиса» Адама Иржичека. У него 5+1 в 7 играх, включая гол в финале со Швецией (2:4).
Лучшим вратарем стал Лов Херенстам из сборной Швеции (также проспект «Сент-Луиса»). Он провел 6 матчей и одержал 6 побед, отражая в среднем 91,1% бросков в створ.
Швеция выиграла МЧМ впервые с 2012 года, обыграв в финале Чехию. Победа стала для шведов 3-й в истории турнира
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
