  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Демидов не вошел в топ-3 фаворитов на «Колдер» по версии сайта НХЛ. Шефер – 1-й, Валльстедт – 2-й, Аскаров – 5-й, Никишин – 9-й
47

Демидов не вошел в топ-3 фаворитов на «Колдер» по версии сайта НХЛ. Шефер – 1-й, Валльстедт – 2-й, Аскаров – 5-й, Никишин – 9-й

Демидов не вошел в топ-3 фаворитов на «Колдер» по версии сайта НХЛ.

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Колдер Трофи». Награда вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Мэттью Шефер («Айлендерс») – 78 очков (15 первых мест);

2. Йеспер Валльстедт («Миннесота») – 50;

3. Беккетт Сеннеке («Анахайм») – 47;

4. Иван Демидов («Монреаль») – 41 (1);

5. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе») – 6;

6. Оливер Капанен («Монреаль») – 5;

7-8. Райан Леонард («Вашингтон») – 4;

7-8. Зеев Байум («Ванкувер») – 4;

9. Александр Никишин («Каролина») – 3;

10-11. Якуб Добеш («Монреаль») – 1;

10-11. Эммитт Финни («Детройт») – 1.

Демидов признан лучшим новичком НХЛ в декабре. 20-летний форвард «Монреаля» обошел Сеннеке, Сандина Пелликку, Карлссона, Чернышова и Леонарда

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
logoМиннесота
logoАйлендерс
logoМэттью Шефер
logoБеккетт Сеннеке
logoСан-Хосе
logoАнахайм
logoИван Демидов
logoЯрослав Аскаров
logoОливер Капанен
logoВашингтон
logoВанкувер
logoАлександр Никишин
logoРайан Леонард
logoЗеев Байум
logoДетройт
logoМонреаль
logoКаролина
logoЭммитт Финни
logoЯкуб Добеш
рейтинги
logoЙеспер Валльстедт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Беднар из «Колорадо» – главный претендент на приз тренеру года по версии сайта НХЛ. Кенневилл – 2-й, Маклеллан – 3-й, Токкет – 5-й, Карбери – 16-й
5 января, 20:23
Демидов признан лучшим новичком НХЛ в декабре. 20-летний форвард «Монреаля» обошел Сеннеке, Сандина Пелликку, Карлссона, Чернышова и Леонарда
1 января, 18:22
Аскаров – в топ-3 претендентов на «Колдер» по версии ESPN. Лидирует Шефер, Демидов не вошел в тройку
4 декабря 2025, 13:15
Главные новости
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ – щелчком с левого фланга в матче с «Далласом». С учетом плей-офф 992-й, до рекорда Гретцки – 24 шайбы
2 минуты назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Далласу», «Монреаль» против «Калгари», «Юта» принимает «Оттаву», «Сан-Хосе» в гостях у «Лос-Анджелеса»
14 минут назадLive
Малкин о «Питтсбурге»: «Когда мы играем правильно, умно, мы можем обыграть любую команду. Мы показали это в последних 5 матчах, ребята играют потрясающе»
вчера, 21:59
Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Макдэвид – 2-й, Селебрини – 3-й, Кучеров – 4-й, Бедард – 5-й
вчера, 21:25
Вячеслав Быков: «Хочется дождаться возвращения сборной России на ЧМ и ОИ. Без нее хоккей не такой яркий и интересный, не привлекает так много внимания, как раньше»
вчера, 20:59
Хишир, Майер, Йоси, Фиала, Нидеррайтер, Курашев, Андригетто – в составе Швейцарии на ОИ-2026
вчера, 20:36
СКА может обменять Хайруллина в «Ак Барс» на Яшкина (Артур Хайруллин)
вчера, 20:23
«Вашингтон» поместил Протаса в список травмированных и вызвал Лисона из АХЛ
вчера, 19:59
СКА может обменять Менелла в «Шанхай» на Кленденинга, идут переговоры (Артур Хайруллин)
вчера, 19:42
Малкин тренировался на фланге во 2-м звене «Питтсбурга» с Чинаховым и Кинделом
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов о Зайцеве: «Непростое включение, мы терпеливо ждали, когда он будет чувствовать себя хорошо. Он играл неброско, это отличает защитника, который делает работу качественно»
вчера, 21:50
Защитника «Виннипега» Флери выписали из больницы. Он получил перелом носа и ушиб спины
вчера, 21:42
«Даллас» продлил контракт с Грицковианом на 2 года. Кэпхит – 950 тысяч долларов
вчера, 21:10
Голдобин про 4 очка в матче с «Ладой»: «Больше всех салатов ел на праздники. И оливье, и крабовый, и красная игра. Все было, объелся»
вчера, 20:53
Ларионов о травмах в СКА: «Короткий сможет подключиться к команде 20 января. Локтионов, может, выйдет с китайской командой. По Ларионову-младшему пока нет даты»
вчера, 20:43
Евгений Бодров: «Билялетдинов – требовательный тренер. Не будь он таким, он бы не выиграл столько трофеев.  Он спрашивал со всех, от всей команды ждал выполнения обязанностей»
вчера, 19:33
Наиль Якупов: «В Казань всегда очень приятно приезжать, у меня здесь семья. Новый год здесь отмечал, за городом, с сестрой, родителями»
вчера, 18:59
Рендулич о «Шанхае»: «В нашей ситуации каждое очко имеет значение. Нужно цепляться за каждый матч и побеждать, чтобы выйти в плей-офф»
вчера, 18:36
Десятков о 4:5 от СКА: «Огорчает очередное поражение, хоть и в овертайме. Но за команду не стыдно, она старается изменить ситуацию. Равнодушных все меньше и меньше, мы их искореняем»
вчера, 17:42
Форвард СКА Грималди набрал очки в 5-м матче подряд. У него 10+16 в 38 играх сезона
вчера, 16:50