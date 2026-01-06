Демидов не вошел в топ-3 фаворитов на «Колдер» по версии сайта НХЛ. Шефер – 1-й, Валльстедт – 2-й, Аскаров – 5-й, Никишин – 9-й
Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Колдер Трофи». Награда вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Мэттью Шефер («Айлендерс») – 78 очков (15 первых мест);
2. Йеспер Валльстедт («Миннесота») – 50;
3. Беккетт Сеннеке («Анахайм») – 47;
4. Иван Демидов («Монреаль») – 41 (1);
5. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе») – 6;
6. Оливер Капанен («Монреаль») – 5;
7-8. Райан Леонард («Вашингтон») – 4;
7-8. Зеев Байум («Ванкувер») – 4;
9. Александр Никишин («Каролина») – 3;
10-11. Якуб Добеш («Монреаль») – 1;
10-11. Эммитт Финни («Детройт») – 1.
Демидов признан лучшим новичком НХЛ в декабре. 20-летний форвард «Монреаля» обошел Сеннеке, Сандина Пелликку, Карлссона, Чернышова и Леонарда