Овечкин побил рекорд НХЛ по числу домашних матчей в регулярках с голами – 349. Капитан «Вашингтона» обошел Хоу
Овечкин побил рекорд НХЛ по числу домашних матчей регулярок с голами.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче против «Анахайма» (7:4).
На его счету стало 349 домашних матчей с голами в регулярных чемпионатах НХЛ. 40-летний нападающий побил рекорд Горди Хоу – 348 игр.
В текущем сезоне в активе Овечкина 36 (17+19) очков за 43 матча при полезности «плюс 2».
Первые голы Овечкина в 2026-м – по классике: из офиса и в пустые ворота
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
