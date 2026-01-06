Овечкин побил рекорд НХЛ по числу домашних матчей в регулярках с голами – 349. Капитан «Вашингтона» обошел Хоу

Овечкин побил рекорд НХЛ по числу домашних матчей регулярок с голами.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил две шайбы в матче против «Анахайма» (7:4).

На его счету стало 349 домашних матчей с голами в регулярных чемпионатах НХЛ . 40-летний нападающий побил рекорд Горди Хоу – 348 игр.

В текущем сезоне в активе Овечкина 36 (17+19) очков за 43 матча при полезности «плюс 2».

Первые голы Овечкина в 2026-м – по классике: из офиса и в пустые ворота