«Салават» поместил Берлева в список отказов. У форварда 0+4 в 7 играх в сезоне при полезности «минус 9»
«Салават Юлаев» поместил форварда Антона Берлева в список отказов.
«Салават Юлаев» поместил форварда Антона Берлева в список отказов.
В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить 32-летнему форварду продолжить карьеру в его структуре
В текущем сезоне Берлев провел за уфимский клуб 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 4 (0+4) очка при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 14:25.
С общей статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости