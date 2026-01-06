«Салават» поместил Берлева в список отказов. У форварда 0+4 в 7 играх в сезоне при полезности «минус 9»

«Салават Юлаев» поместил форварда Антона Берлева в список отказов.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить 32-летнему форварду продолжить карьеру в его структуре

В текущем сезоне Берлев провел за уфимский клуб 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 4 (0+4) очка при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 14:25.

