Новичок «Вашингтона» Сурдиф с 3+2, Грубауэр с 41 сэйвом в матче с «Калгари» и Джеймс ван Римсдайк с 1+2 – звезды дня в НХЛ
Джастин Сурдиф, Филипп Грубауэр и Джеймс ван Римсдайк – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Детройта» Джеймс ван Римсдайк с 3 (1+2) очками в матче с «Оттавой» (5:3).
Вторая звезда – вратарь «Сиэтла» Филипп Грубауэр с 41 сэйвом после 42 бросков в матче с «Калгари» (5:1). Победа стала для немецкого голкипера 4-й подряд.
Первая звезда – форвард «Вашингтона» Джастин Сурдиф с 5 (3+2) очками в матче с «Анахаймом» (7:4). Он повторил рекорд «Кэпиталс» по очкам за игру для новичков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
