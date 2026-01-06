Капризов в 8-й раз в сезоне сыграл больше 25 минут за матч. У него нет очков при 5 бросках и 2 потерях за 25:06 против «Лос-Анджелеса»
Кирилл Капризов в 8-й раз в сезоне сыграл больше 25 минут за матч.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:4).
На счету 28-летнего нападающего 49 (24+25) очков в 44 играх в текущем сезоне при полезности «+6» и среднем времени на льду 22:15.
Сегодня Капризов провел на льду 25:06 («минус 1») – 8-й случай в сезоне, когда его игровое время превысило 25 минут.
Россиянин отметился 5 бросками в створ и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
