«Юта» обменяла Вялимяки в «Каролину» на будущую компенсацию. Защитник восстановился после разрыва «крестов», он не играл в НХЛ с января прошлого года

Защитник Юусо Вялимяки перешел из «Юты» в «Каролину» в рамках обмена на будущую компенсацию.

27-летний финский защитник пропустил начало текущего сезона, так как восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена, полученного в марте прошлого года. В НХЛ он не играл с января прошлого года.

После получения допуска к играм Вялимяки провел 3 матча в АХЛ за «Тусон» (фарм «Мамонта»), набрав 3 (1+2) очка при полезности «+6».

Контракт игрока с кэпхитом 2 миллиона долларов действует до конца текущего сезона.

За карьеру в лиге у 16-го номера драфта НХЛ-2017 271 матч в рамках регулярок и 72 (11+61) балла.