«Нэшвилл» продлил Аннунена на 2 года с кэпхитом 1,25 млн долларов. В 12 матчах в этом сезоне у вратаря 87,4% сэйвов при КН 3,29
«Нэшвилл» продлил контракт с вратарем Юстусом Аннуненом на 2 года.
«Нэшвилл» продлил контракт с вратарем Юстусом Аннуненом на 2 года со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 1,25 миллиона долларов.
В текущем сезоне 25-летний финский голкипер провел 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (9 в старте) – 3 победы, 6 поражений, 87,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,29.
По действующему контракту кэпхит Аннунена составляет 837,5 тысячи долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети «Нэшвилла»
