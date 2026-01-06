38-летний Джек Джонсон завершил карьеру и стал скаутом «Ванкувера». Защитник провел 1228 матчей в регулярках НХЛ и выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо»

38-летний Джек Джонсон завершил карьеру и стал скаутом «Ванкувера».

Бывший защитник клубов НХЛ Джек Джонсон завершил карьеру хоккеиста.

«Ванкувер» объявил о назначении 38-летнего американца скаутом клуба. Перед стартом текущего сезона он не прошел просмотр в «Миннесоте».

На счету 3-го номера драфта НХЛ-2005 в общей сложности 1228 игр в регулярных чемпионатах (за «Лос-Анджелес », «Коламбус », «Питтсбург », «Рейнджерс», «Колорадо » и «Чикаго») и 342 (77+265) очка при 639 минутах штрафа.

В плей-офф – 57 игр и 21 (6+15) балл. В 2022 году Джонсон выиграл Кубок Стэнли в составе «Эвеланш».

В 2010 году Джек стал серебряным призером Олимпиады в Ванкувере в составе сборной США.

