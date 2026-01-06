Юров без очков против «Лос-Анджелеса»: 1 бросок, 2 хита, 4 минуты штрафа за стычку с Кемпе, «минус 2» и 11% на точке за 11:18
Данила Юров остался без очков в матче с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Миннесоты» Данила Юров остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:4).
В текущем сезоне у 22-летнего россиянина 16 (6+10) очков в 37 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 12:34.
Сегодня Юров (11:18, «минус 2») отметился 1 броском в створ, 1 блоком и 2 силовыми приемами. Эффективность на точке вбрасывания – 11% (выиграл 1 попытку из 9).
В конце второго периода Данила получил 4 минуты штрафа за стычку с форвардом «Кингс» Адрианом Кемпе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
