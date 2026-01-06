Кузьменко забил «Миннесоте» после сольного прохода, сделал голевой пас Фиале и стал 1-й звездой матча. У него 7 (4+3) очков в последних 7 играх
Андрей Кузьменко набрал 1+1 в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой.
Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил шайбу после сольного прохода и сделал голевой пас Кевину Фиале в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:2).
Его признали первой звездой встречи.
На счету 29-летнего россиянина стало 16 (9+7) очков в 36 играх при полезности «минус 4». При этом в последних 7 матчах у него 7 (4+3) баллов.
Сегодня Кузьменко (13:33, «+2») реализовал единственный бросок в створ, допустил 1 потерю и получил малый штраф.
