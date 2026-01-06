«Филадельфия» продлила Дворака на 5 лет с кэпхитом 5,15 млн долларов. У форварда 25 очков в 39 играх в первом сезоне за «Флайерс»

«Филадельфия» продлила контракт с форвардом Кристианом Двораком на 5 лет.

«Филадельфия » объявила о продлении контракта с форвардом Кристианом Двораком на 5 лет со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 5,15 миллиона долларов.

1 июля прошлого года «Флайерс» подписали с 29-летним американцем соглашение на год и 5,4 млн долларов.

В текущем сезоне НХЛ на счету 29-летнего нападающего 25 (9+16) очков в 39 играх при полезности «+8» и 54,0% на точке вбрасывания.

Ранее Дворак выступал за «Аризону» и «Монреаль», всего у него 573 матча в регулярках лиги и 274 (114+160) балла. В 14 играх в плей-офф он добавил 5 (4+1) очков.