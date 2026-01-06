Форвард сборной Чехии Чихар стал MVP МЧМ-2026. Проспект «Лос-Анджелеса» набрал 12 очков в 7 играх, в том числе 5 – в 2 матчах с Канадой

Форвард сборной Чехии Войтех Чихар стал MVP МЧМ-2026.

Форвард сборной Чехии Войтех Чихар был признан самым ценным игроком МЧМ-2026 по итогам голосования журналистов.

18-летний проспект «Лос-Анджелеса » (выбран клубом на драфте НХЛ-2025 под общим 59-м номером во 2-м раунде) завершил турнир с 12 (4+8) очками в 7 играх, заняв 4-е место в гонке бомбардиров.

Чехи завершили турнир на втором месте, уступив Швеции (2:4) в финале. При этом в полуфинальном матче с Канадой (6:4) Чихар сделал дубль, а в матче группового этапа против «кленовых» набрал 3 (1+2) балла.

В текущем сезоне нападающий выступает в чешской экстралиге за «Карловы Вары » – 27 игр и 8 (4+4) очков.