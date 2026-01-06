Фаворит драфта НХЛ Стенберг набрал 1+2 в финале МЧМ-2026. Форвард сборной Швеции завершил турнир с 10 очками в 7 играх
Фаворит драфта НХЛ-2026 Ивар Стенберг набрал 1+2 в финале МЧМ-2026.
Форвард молодежной сборной Швеции Ивар Стенберг набрал 3 (1+2) очка в финале молодежного чемпионата мира-2026 против Чехии (4:2).
Один из фаворитов драфта НХЛ-2026 отметился 2 результативными передачами, а также поразил пустые ворота на 59:52, поставив точку в матче.
18-летний Стенберг завершил турнир с 10 (4+6) очками в 7 играх, став лучшим бомбардиром своей команды наряду с форвардом Джеком Берглундом. В общем зачете бомбардиров они разделили 5-е место.
В текущем сезоне Ивар выступает за основную команду «Фрелунды» – 25 матчей в SHL и 24 (6+18) очков при полезности «+13».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
