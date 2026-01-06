3 игрока сборной Канады вошли в топ-3 лучших бомбардиров МЧМ-2026. Хейдж набрал 15 очков в 7 матчах, фаворит драфта НХЛ Маккенна – 14, Парех – 13

3 игрока сборной Канады вошли в топ-3 лучших бомбардиров МЧМ.

Завершился молодежный чемпионат мира-2026 в Миннеаполисе и Сент-Поле. Победу в турнире одержала сборная Швеции, обыгравшая Чехию (4:2) в финале.

Третье место заняла сборная Канады, обыгравшая в Финляндию (6:3) в матче за 3-е место.

В топ-3 лучших бомбардиров турнира вошли три представителя канадцев.

Это форварды Майкл Хейдж из системы «Монреаля » (15 очков в 7 играх, 2+13) и один из фаворитов драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна (14 в 7, 4+10), а также защитник Зэйн Парех (13 в 7, 6+7), начинавший текущий сезон в «Калгари ».

Парех также разделил первое место в списке лучших снайперов турнира с еще одним форвардом канадцев – Портером Мартоном из системы «Филадельфии» (у обоих по 6 шайб).