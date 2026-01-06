КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» Минск, «Ак Барс» уступил «Авангарду», «Трактор» победил «Автомобилист», «Металлург» одолел «Локомотив»
В FONBET КХЛ прошли матчи регулярного чемпионата.
В FONBET КХЛ ЦСКА обыграл «Динамо» Минск (4:2), «Ак Барс» уступил «Авангарду» (1:2), «Сибирь» победила «Адмирал» (5:2), «Трактор» оказался сильнее «Автомобилиста» (3:1), «Металлург» одолел «Локомотив» (5:4 ОТ).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
