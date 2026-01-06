«Рейнджерс» проиграли 14 из 19 матчей дома в текущем сезоне. Команда Салливана идет на 13-м месте на Востоке

«Рейнджерс» проиграли 14 матчей дома из 19 в текущем сезоне.

«Рейнджерс» проиграли «Юте» (2:3 ОТ) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Клуб из Нью-Йорка продолжает неудачно выступать на своей арене – в 19 матчах одержано 5 побед при 14 поражениях (из них 10 – в основное время).

В Madison Square Garden у команды под руководством Майка Салливана набрано 36,8% очков (14 из 38).

При этом на выезде у «Рейнджерс» 14 побед в 21 игре, набрано 69% очков (29 из 42).

В целом с 46 очками в 44 играх нью-йоркцы находятся на 13-м месте в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 3 балла.