Панарин набрал очки в 4-м матче подряд: 2 ассиста, 3 броска, 3 потери и «минус 2» за 24:56 с «Ютой». У него 16+30 в 43 играх в сезоне
Артемий Панарин набрал очки в 4-м матче подряд – 0+2 с «Ютой».
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 2 результативные передачи в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:3 ОТ).
На счету 34-летнего россиянина стало 46 (16+30) очков в 43 играх в сезоне при полезности «минус 7». Текущая результативная серия – 4 матча (2+6 на отрезке).
Сегодня Панарин (24:56, «минус 2») также отметился 3 бросками в створ и допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости