Швеция выиграла МЧМ впервые с 2012 года, обыграв в финале Чехию. Победа стала для шведов 3-й в истории турнира

Швеция выиграла МЧМ впервые с 2012 года, обыграв в финале Чехию.

Молодежная сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею-2026, проходивший в Миннеаполисе и Сент-Поле (США).

В финальном матче шведы одержали победу над командой Чехии (4:2).

Победа стала для «Тре Крунур» третьей в истории турнира (ранее – 1981 и 2012 годы). Чехи не могут выиграть титул с 2001 года, при этом на последних 4 турнирах они остались с медалями (2 серебра и 2 бронзы).

Сборная России не участвует в МЧМ с 2022 года.