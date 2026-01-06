Овечкин забил 69-й гол в пустые ворота в регулярках НХЛ. Он обновляет рекорд лиги по этому показателю

Александр Овечкин забил 69-й гол в пустые ворота в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (7:4).

Во втором периоде нападающий «Кэпиталс» отличился в равных составах, а в третьем поразил пустые ворота на 59:18.

Гол в пустые ворота стал для 40-летнего россиянина 69-м за карьеру в лиге (в рамках регулярок, из 914 всего).

Он обновляет рекорд НХЛ по данному показателю. На втором месте в истории идет Уэйн Гретцки (56 шайб в пустые ворота из 894 всего).

Овечкин забил 913-й и 914-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 990-й и 991-й, до рекорда Гретцки – 25 шайб