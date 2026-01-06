Овечкин повторил рекорд Ягра по числу победных шайб в НХЛ с учетом плей-офф – 151
Овечкин повторил рекорд Ягра по числу победных шайб в НХЛ с учетом плей-офф.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (7:4).
Во втором периоде нападающий «Кэпиталс» отличился в равных составах, а в третьем поразил пустые ворота на 59:18.
Первый его гол в итоге стал победным в матче. На счету 40-летнего россиянина 140 таких голов в регулярках лиги (обновляет рекорд).
По числу победных голов с учетом плей-офф (151, 140+11) Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра (151, 135+16).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
