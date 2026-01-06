Овечкин сделал 182-й дубль в регулярках НХЛ, дважды забив «Анахайму». Рекорд у Гретцки – 189
Александр Овечкин сделал 182-й дубль в регулярках НХЛ, дважды забив «Анахайму».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (7:4).
Во втором периоде нападающий «Кэпиталс» отличился в равных составах, а в третьем поразил пустые ворота на 59:18.
Матч с 2+ шайбами стал для 40-летнего россиянина 182-м в рамках регулярок лиги. Он занимает 2-е место в истории лиги по числу дублей, рекордом владеет Уэйн Гретцки (189).
Овечкин забил 913-й и 914-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 990-й и 991-й, до рекорда Гретцки – 25 шайб
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
