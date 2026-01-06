Овечкин против «Анахайма»: 16-й и 17-й голы в сезоне, 4 броска, 4 хита, 2 минуты штрафа и 2 потери за 16:39. У него 36 очков в 43 играх

Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Анахаймом» – 16-й и 17-й голы в сезоне.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (7:4).

Во втором периоде нападающий «Кэпиталс» отличился в равных составах, а в третьем поразил пустые ворота на 59:18.

На счету 40-летнего россиянина стало 36 (17+19) очков в 43 играх в текущем сезоне при полезности «+2». Он завершил серию без голов из 4 матчей.

Сегодня Овечкин (16:39, «+2») реализовал 2 из 4 бросков в створ и применил 4 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 2:1. Также он получил малый штраф на первой минуте встречи.

Овечкин забил 913-й и 914-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 990-й и 991-й, до рекорда Гретцки – 25 шайб