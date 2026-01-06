Овечкин забил 913-й и 914-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 990-й и 991-й, до рекорда Гретцки – 25 шайб
Александр Овечкин забил 913-й и 914-й голы в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Анахаймом» (7:4).
Во втором периоде нападающий «Кэпиталс» отличился в равных составах, а в третьем поразил пустые ворота на 59:18.
Это 913-й и 914-й голы 40-летнего россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ (обновляет рекорд лиги).
С учетом плей-офф – 990-й и 991-й. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).
Всего в 43 играх текущего сезона Овечкин набрал 36 (17+19) очков, прервав 4-матчевую безголевую серию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости