Овечкин забил 913-й и 914-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 990-й и 991-й, до рекорда Гретцки – 25 шайб

Александр Овечкин забил 913-й и 914-й голы в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Анахаймом» (7:4).

Во втором периоде нападающий «Кэпиталс» отличился в равных составах, а в третьем поразил пустые ворота на 59:18.

Это 913-й и 914-й голы 40-летнего россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ (обновляет рекорд лиги).

С учетом плей-офф – 990-й и 991-й. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

Всего в 43 играх текущего сезона Овечкин набрал 36 (17+19) очков, прервав 4-матчевую безголевую серию.