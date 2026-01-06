Канада взяла медали МЧМ впервые за 3 года – 6:3 с Финляндией в матче за 3-е место

Молодежная сборная Канады обыграла Финляндию (6:3) в матче за 3-е место на МЧМ-2026.

Таким образом, «кленовые» взяли медали на турнире впервые за три года.

Последний раз Канада становилась призером МЧМ в 2023 году, победив в финале Чехию. В 2024 и 2025 годах «кленовые» проиграли чехам на стадии 1/4 финала.