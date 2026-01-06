«Питтсбург» выставил Замулу на драфт отказов для расторжения контракта после неявки защитника в расположение фарм-клуба в АХЛ

«Питтсбург» выставил Егора Замулу на драфт отказов.

«Питтсбург» выставил Егора Замулу на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

Напомним, ранее «Пингвинс» отстранили недавно выменянного у «Филадельфии» россиянина за неявку в расположение фарм-клуба «Пингвинс» в АХЛ – «Уилкс-Бэрри ».

В текущем сезоне Замула провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Флайерс» и набрал 1 (0+1) очко при полезности «+4» и среднем времени на льду 14:01. Россиянин не провел ни одного матча за «Питтсбург ».

Контракт Замулы рассчитан до окончания текущего сезона, кэпхит – 1,7 миллиона долларов