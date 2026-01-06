Замула не планирует возвращаться в Россию до конца сезона. «Питтсбург» выставил защитника на драфт отказов (Артур Хайруллин)

Замула не планирует возвращаться в Россию.

Защитник Егор Замула пока не планирует возвращаться в Россию.

«Егор Замула на данный момент не планирует возвращаться в КХЛ до конца этого сезона», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее «Питтсбург » выставил 25-летнего российского защитника на драфт отказов после неявки Замулы в расположение фарм-клуба «Пингвинс» в АХЛ.

В России Замула выступал в командах системы «Трактора » и «Металлурга ».