Замула не планирует возвращаться в Россию до конца сезона. «Питтсбург» выставил защитника на драфт отказов (Артур Хайруллин)

Замула не планирует возвращаться в Россию.
Защитник Егор Замула пока не планирует возвращаться в Россию.
«Егор Замула на данный момент не планирует возвращаться в КХЛ до конца этого сезона», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее «Питтсбург» выставил 25-летнего российского защитника на драфт отказов после неявки Замулы в расположение фарм-клуба «Пингвинс» в АХЛ.
В России Замула выступал в командах системы «Трактора» и «Металлурга».
