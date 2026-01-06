«Овечкина в любом буфете знают». Тарпищев назвал Александра спортсменом 2025 года в России
Тарпищев: Овечкин – главный спортсмен России 2025 года, его в любом буфете знают.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года.
В апреле форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
«Овечкин – главный спортсмен России 2025 года. Почему, понятно – человека даже представлять не надо, его в любом буфете знают (смеется).
Остальных сложно оценивать, потому что единицы из мира [российского] спорта имеют право участвовать [в международных турнирах]», – сказал Тарпищев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Odds.ru
