Тарпищев: Овечкин – главный спортсмен России 2025 года, его в любом буфете знают.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал капитана «Вашингтона » Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года.

В апреле форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

«Овечкин – главный спортсмен России 2025 года. Почему, понятно – человека даже представлять не надо, его в любом буфете знают (смеется).

Остальных сложно оценивать, потому что единицы из мира [российского] спорта имеют право участвовать [в международных турнирах]», – сказал Тарпищев.