  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Елена Радионова: «Футбол и хоккей – спорт номер один в России, потом уже фигурное катание. Я вижу, сколько людей любят футбол»
26

Елена Радионова: «Футбол и хоккей – спорт номер один в России, потом уже фигурное катание. Я вижу, сколько людей любят футбол»

Елена Радионова: футбол и хоккей – спорт номер один, потом уже фигурное катание.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 по фигурному катанию Елена Радионова заявила, что футбол и хоккей в России популярнее, чем ее вид спорта. 

«Если бы не муж-футболист [полузащитник «Ростова» Константин Кучаев], я бы, наверное, говорила, что фигурное катание – народный вид спорта. Но я вижу, сколько людей следят за футболом, сколько людей любят футбол. 

Конечно, мне бы хотелось, чтобы фигурное катание поддерживали так же, как и футбол. Но в нашей стране футбол и хоккей – спорт номер один, а потом уже фигурное катание. Хотя фигурное катание у нас тоже популярно, но пока нет такой популярности, как у футбола», – сказала Радионова.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Odds.ru
болельщики
logoКХЛ
logoЕлена Радионова
logoРостов
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Кучаев
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Наумов о Fan ID: «Это ошибка, не вижу никакого смысла. Матчи Кубка безопасны, а РПЛ – нет. Цирк! В хоккее по 15 тысяч зрителей собираются, но там не вводят»
вчера, 15:12
Директор «Металлурга» об уходе Кузнецова: «Евгений – большой мастер, но не до конца вписывается в нашу систему игры. Держать его в запасе нечестно»
вчера, 07:46
«Валидол». Болельщики «Спартака» развернули баннер на игре с «Торпедо». Красно-белые выиграли 7:6, забросив 3 шайбы после 50-й минуты
4 января, 17:52Фото
Главные новости
Четыре россиянина брали Кубок Стэнли три раза. Вспомните хотя бы двух?
19 минут назадТесты и игры
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Колорадо», «Каролина» – с «Далласом», «Айлендерс» против «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» примет «Коламбус»
26 минут назад
Шипачев об ассисте на отмененный гол Борикова, который мог стать его 1000-м очком в КХЛ: «Показалось, нормальный гол. Значит, надо забить такой, который не будут просматривать»
31 минуту назад
Брэд Маршанд: «Болельщики выгнали Марнера из Торонто. Это сильно повлияло на «Лифс». Он хоккеист, набирающий в среднем одно очко за матч»
сегодня, 19:55
Замула подписал контракт с «Коламбусом» до конца сезона после ухода из «Питтсбурга». Зарплата – 1 млн долларов
сегодня, 19:40
Глава ИИХФ Тардиф назвал геополитику и холодную погоду среди причин низкой посещаемости МЧМ-2026 в США. До игр за медали матчи посетили чуть больше 6 тысяч зрителей в среднем
сегодня, 19:28
Мостовой о рекорде Овечкина: «Cмотрю на хоккеистов – они забили по 400, 500, а у Александра 900 шайб! Можете себе представить?! Рекорд будет держаться минимум лет 30. Может, и всегда»
сегодня, 19:15
Разин перед «Авангардом»: «У их тренера свой взгляд на «Металлург», но это его проблемы. У нас нет комплекса Серебрякова. Судья с GoPro к нему подъехал, он говорит: «Ноги мне замените»
сегодня, 19:03
Защитник «Калгари» Парех сказал, что хоккеисты НХЛ «ведут себя как роботы»: «У них нет индивидуальности». Вскоре он извинился: «Возможно, я неправильно выразился»
сегодня, 18:54
Квартальнов после пресс-конференции матча с ЦСКА: «Прилетит мне, да? Ну охренели! Судья, зачем «3 на 5» оставляешь в такой игре? Хватит прибивать»
сегодня, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Тексье последним включен в состав сборной Франции на ОИ-2026. Да Коста, Бельмар, Овитю, Бертран, Бозон – в списке
39 минут назад
Мильштейн о Замуле в «Коламбусе»: «Взвешенное и зрелое решение спортсмена, который предпочел долгосрочную перспективу краткосрочным финансовым соображениям»
56 минут назад
Кросби прошел викторину о знании птиц: Сидни точно назвал гагару, дятла, белоголового орлана, угадал семейство у каменушки и рубиновогорлого колибри
сегодня, 20:46Фото
Браташ о 2:5 с «Сибирью»: «Счет не отражает содержания игры – «Адмирал» был впереди по броскам и голевым шансам. Есть много позитивных вещей»
сегодня, 14:54
Люзенков о 5:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» тяжело входила, но ребята услышали наши слова – забили неплохие голы и довели игру до победы»
сегодня, 14:28
Ландескуг и Девон Тэйвс выбыли на неопределенный срок из-за травм. У шведа может быть перелом ключицы или ребер
сегодня, 11:46
Андрей Назаров: «КХЛ – лучшая и сильнейшая лига в Европе. Важно держать этот уровень и двигаться только вперед»
сегодня, 11:20
Парех, Хейдж, Фрондель, Чихар, Галвас и Херенстам – в символической сборной МЧМ-2026
сегодня, 10:30
Плющев о Кузнецове в «Салавате»: «Вызов для Козлова. Не уверен, что он был инициатором приглашения»
сегодня, 10:05
Копитар и Армия травмировались в матче с «Миннесотой». Капитана «Кингс» ударили клюшкой по ноге
сегодня, 09:41