Елена Радионова: «Футбол и хоккей – спорт номер один в России, потом уже фигурное катание. Я вижу, сколько людей любят футбол»

Елена Радионова: футбол и хоккей – спорт номер один, потом уже фигурное катание.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 по фигурному катанию Елена Радионова заявила, что футбол и хоккей в России популярнее, чем ее вид спорта.

«Если бы не муж-футболист [полузащитник «Ростова » Константин Кучаев ], я бы, наверное, говорила, что фигурное катание – народный вид спорта. Но я вижу, сколько людей следят за футболом, сколько людей любят футбол.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы фигурное катание поддерживали так же, как и футбол. Но в нашей стране футбол и хоккей – спорт номер один, а потом уже фигурное катание. Хотя фигурное катание у нас тоже популярно, но пока нет такой популярности, как у футбола», – сказала Радионова.