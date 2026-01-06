Мичков пропустил тренировку «Филадельфии» и пройдет обследование после попадания шайбы в ногу в матче с «Эдмонтоном»
Мичков пропустил тренировку и пройдет обследование.
Нападающий Матвей Мичков пропустил тренировку «Филадельфии» из-за повреждения.
Об этом сообщает журналист Чарли О’Коннор со ссылкой на главного тренера «Флайерс» Рика Токкета
Мичков получил удар шайбой по ноге в прошлом матче – против «Эдмонтона» (5:2). 21-летний россиянин отметился ассистом в этой игре.
В понедельник Матвей сообщил, что его беспокоит нога после попадания шайбы, ему назначат обследование.
В этом сезоне НХЛ на счету Мичкова 23 (9+14) очка при нейтральной полезности в 40 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Чарли О’Коннора
