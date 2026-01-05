Гершкович назвал Овечкина спортсменом года в России: «Безоговорочно. Это гигант, величина и красавец. Он уже на все времена в истории»

Гершкович назвал Овечкина спортсменом года в России: гигант, величина, красавец.

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович назвал капитана «Вашингтона » Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года.

В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

– Кто для вас лучший российский спортсмен прошедшего года?

– Многие есть, но Александр Овечкин за скобками. К нему вряд ли кто‑то в ближайшее время сможет приблизиться.

Это гигант, величина и красавец. Безоговорочно он. Он уже на все времена в истории, – сказал Гершкович.