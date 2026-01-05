Гершкович назвал Овечкина спортсменом года в России: «Безоговорочно. Это гигант, величина и красавец. Он уже на все времена в истории»
Гершкович назвал Овечкина спортсменом года в России: гигант, величина, красавец.
Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года.
В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
– Кто для вас лучший российский спортсмен прошедшего года?
– Многие есть, но Александр Овечкин за скобками. К нему вряд ли кто‑то в ближайшее время сможет приблизиться.
Это гигант, величина и красавец. Безоговорочно он. Он уже на все времена в истории, – сказал Гершкович.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости