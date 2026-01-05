Бреннан Менелл: «Выиграть Кубок Гагарина со СКА – мой план на 2026 год. Я играл в полуфинале в 2025-м, это было круто»
Бреннан Менелл: выиграть Кубок Гагарина со СКА – мой план на 2026 год.
Защитник СКА Бреннан Менелл заявил, что его целью является победа в розыгрыше Кубка Гагарина в этом сезоне Fonbet КХЛ.
«Я просто смотрю назад и благодарен за все, что имею: место, семью, друзей, команду. Надеюсь, что у меня будет еще многое впереди. Всегда надеюсь на следующий год.
Я играл в полуфинале Кубка Гагарина в 2025 году [в составе «Динамо»]. Это было круто, и когда ты очень близок к победе в КХЛ, то хочешь больше. Ты понимаешь, насколько тяжело победить, и с каждым прошедшим годом ты теряешь еще одну возможность.
Хоккеисты имеют в карьере лишь определенное количество лет, так что мой план на 2026 год – выиграть Кубок Гагарина со СКА», – сказал Менелл.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
