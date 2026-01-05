  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ассистент тренера «Шанхая» о 3:2 с «Ладой»: «Игра у нас будет улучшаться, будем чувствовать себя увереннее. Когда вернется Галлан – не знаю, он в Петербурге»
2

Ассистент тренера «Шанхая» о 3:2 с «Ладой»: «Игра у нас будет улучшаться, будем чувствовать себя увереннее. Когда вернется Галлан – не знаю, он в Петербурге»

Ассистент тренера «Шанхая» высказался о победе над «Ладой».

Ассистент тренера «Шанхая» Майк Келли прокомментировал победу над «Ладой» (3:2) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 

– Первый период в нашем исполнении был очень хорошим, но потом мы позволили сопернику сравнять счет. Они стали добавлять, стали быть больше похожи на себя. Ведь «Лада» – очень боеспособная команда, способная бороться. Третий период тоже был неплохой, особенно его стартовая часть. В концовке сбавили, старались сохранить преимущество.

В целом считаю, что игра у нас будет только улучшаться по мере того, как будем чувствовать себя увереннее.

– Это ваша первая победа в качестве и. о. главного тренера. Что не получалось у «Шанхая» до этого?

– Последние несколько недель ребята усердно работали над деталями, которые были очень важны. Эти небольшие вещи, которые не увидишь простым взглядом, за них не дают очков. Но во многих ситуациях именно они стоили нам побед. Считаю, что ребята начали уделять внимание этим деталям, и отсюда результат.

– Какое впечатление оставил Каблуков?

– Мне понравилась его игра. Он как раз делал все правильно, здорово играл на вбрасываниях, мне понравилось его отношение к игре. Кажется, достаточно сложно игроку сразу вкатиться и провести большое количество времени после длительного перерыва. Но у него все есть, у него замечательное отношение к игре. Каблуков – конкурентный игрок, любит побороться. Я под впечатлением.

– Когда вернется Галлан?

– Он в Санкт‑Петербурге, но я не знаю, когда он вернется, – сказал Майк Келли. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoИлья Каблуков
logoКХЛ
logoЛада
logoМатч ТВ
logoШанхай Дрэгонс
logoЖерар Галлан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Десятков о поражениях «Лады»: «Стыдно. В жизни столько не проигрывал – ни игроком, ни тренером. Приходится подбирать слова, некоторые хоккеисты позволяли себе отдыхать во время матчей»
вчера, 18:10
Ассистент тренера «Шанхая» о 3:7 от «Металлурга»: «Мы неплохо начали, но 5-6 минут во втором периоде стоили нам победы. Ментально никакого спада не было»
3 января, 17:30
Каблуков о пробном контракте с «Шанхаем»: «Руководство вышло на меня с предложением помочь команде. Я люблю играть в хоккей и хочу доказать сам себе, что еще многое могу»
29 декабря 2025, 19:15
Главные новости
Квартальнов после пресс-конференции матча с ЦСКА: «Прилетит мне, да? Ну, охренели! Судья, зачем «3 на 5» оставляешь в такой игре? Хватит прибивать»
7 минут назад
Буше про 2:1 с «Ак Барсом»: «Я не очень большой фанат романтичного хоккея. Было много борьбы. Этим хоккей и отличается, потому он и является лучшим видом спорта»
19 минут назад
Гатиятулин не считает поражение от «Авангарда» тренерским: «Не скажу, что «Ак Барс» был слабее в содержании. Мы не уступили по созданным моментам»
36 минут назад
Квартальнов о судьях с ЦСКА: «Не было удара ногой при незасчитанном голе. Удаление Демченко – технично, #####. Он сказал им, что они обнаглели. Арбитры, #####, должны понимать»
50 минут назадВидео
Андрей Разин: «Металлург» проиграл 6 раз основное время в 41 матче, из них 5 поражений – с Кузнецовым. С тренера спрашивают за результат. Рад, что Евгений не закончил при Разине»
сегодня, 17:27
ЦСКА отказался обменять Спронга в «Ак Барс» на Яшкина. Дэниэл – лучший бомбардир команды, несмотря на месяц в запасе
сегодня, 17:15
«Спартак» обыграл «Северсталь» (2:1) после 7:6 против «Торпедо». Вратарю красно-белых Загидулину не хватило 14 секунд до шатаута
сегодня, 17:04
«Торпедо» победило «Барыс» (3:2) и прервало серию поражений из 4 матчей. Команда Исакова занимает 4-е место на Западе
сегодня, 16:51
ЦСКА набрал очки в 5-м матче подряд после 4:2 с минским «Динамо». Команда Никитина идет 6-й на Западе
сегодня, 16:40
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» Минск, «Ак Барс» уступил «Авангарду», «Трактор» победил «Автомобилист», «Металлург» одолел «Локомотив»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Браташ о 2:5 с «Сибирью»: «Счет не отражает содержания игры – «Адмирал» был впереди по броскам и голевым шансам. Есть много позитивных вещей»
сегодня, 14:54
Люзенков о 5:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» тяжело входила, но ребята услышали наши слова – забили неплохие голы и довели игру до победы»
сегодня, 14:28
Ландескуг и Девон Тэйвс выбыли на неопределенный срок из-за травм. У шведа может быть перелом ключицы или ребер
сегодня, 11:46
Андрей Назаров: «КХЛ – лучшая и сильнейшая лига в Европе. Важно держать этот уровень и двигаться только вперед»
сегодня, 11:20
Парех, Хейдж, Фрондель, Чихар, Галвас и Херенстам – в символической сборной МЧМ-2026
сегодня, 10:30
Плющев о Кузнецове в «Салавате»: «Вызов для Козлова. Не уверен, что он был инициатором приглашения»
сегодня, 10:05
Копитар и Армия травмировались в матче с «Миннесотой». Капитана «Кингс» ударили клюшкой по ноге
сегодня, 09:41
Проспект «Чикаго» Фрондель назван лучшим форвардом МЧМ-2026. Адам Иржичек – лучший защитник, Херенстам – лучший вратарь
сегодня, 08:38
Бут врезался в Куика в матче «Юты» и «Рейнджерс». Вратарь клуба из Нью-Йорка толкнул россиянина, после чего началась стычка
сегодня, 07:46Видео
Новичок «Вашингтона» Сурдиф с 3+2, Грубауэр с 41 сэйвом в матче с «Калгари» и Джеймс ван Римсдайк с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:35