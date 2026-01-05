Ассистент тренера «Шанхая» о 3:2 с «Ладой»: «Игра у нас будет улучшаться, будем чувствовать себя увереннее. Когда вернется Галлан – не знаю, он в Петербурге»

Ассистент тренера «Шанхая» высказался о победе над «Ладой».

Ассистент тренера «Шанхая» Майк Келли прокомментировал победу над «Ладой» (3:2) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Первый период в нашем исполнении был очень хорошим, но потом мы позволили сопернику сравнять счет. Они стали добавлять, стали быть больше похожи на себя. Ведь «Лада » – очень боеспособная команда, способная бороться. Третий период тоже был неплохой, особенно его стартовая часть. В концовке сбавили, старались сохранить преимущество.

В целом считаю, что игра у нас будет только улучшаться по мере того, как будем чувствовать себя увереннее.

– Это ваша первая победа в качестве и. о. главного тренера. Что не получалось у «Шанхая» до этого?

– Последние несколько недель ребята усердно работали над деталями, которые были очень важны. Эти небольшие вещи, которые не увидишь простым взглядом, за них не дают очков. Но во многих ситуациях именно они стоили нам побед. Считаю, что ребята начали уделять внимание этим деталям, и отсюда результат.

– Какое впечатление оставил Каблуков?

– Мне понравилась его игра. Он как раз делал все правильно, здорово играл на вбрасываниях, мне понравилось его отношение к игре. Кажется, достаточно сложно игроку сразу вкатиться и провести большое количество времени после длительного перерыва. Но у него все есть, у него замечательное отношение к игре. Каблуков – конкурентный игрок, любит побороться. Я под впечатлением.

– Когда вернется Галлан?

– Он в Санкт‑Петербурге, но я не знаю, когда он вернется, – сказал Майк Келли.