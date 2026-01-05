«Счастливый Батя! 🙏❤️🎄» Ротенберг выложил фото с дочерью Ариной на ледовой площадке на фоне баннера «Красная машина»
Роман Ротенберг выложил фото с дочерью Ариной.
Главный тренер сборной «России 25», член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал фото с дочерью Ариной на ледовой площадке на фоне баннера «Красная машины».
Арина занимается фигурным катанием, о чем ранее неоднократно сообщал экс-тренер СКА.
«Просто счастливый Батя! 🙏❤️🎄», – написал Ротенберг под фото с дочерью.
«Ставлю ее в пример всем юным спортсменам». А как катается дочка Ротенберга?
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
