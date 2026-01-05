Кучеров с 3+7 в 3 матчах, Кросби с 4+4 в 4 играх и Мэттьюс с рекордом «Торонто» по голам – звезды недели в НХЛ

Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров был признан первой звездой недели в НХЛ .

32-летний россиянин набрал 10 (3+7) в 3 матчах. Также на его счету 1 гол и 4 ассиста в игре с «Сан-Хосе» (7:3). В нынешнем сезоне Кучеров провел 37 матчей и набрал 59 (20+39) очков при полезности «плюс 18».

Второй звездой недели стал капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби , на счету которого 8 (4+4) очков в 4 встречах, а также победный гол в овертайме матча с «Коламбусом» (5:4 ОТ).

Третьей звездой признан форвард «Торонто » Остон Мэттьюс , в активе которого 6 (5+1) очков в 2 играх. Американец стал лучшим снайпером «Мэйпл Лифс» в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забил 421 гол в 664 играх и обогнал Матса Сундина (420 в 981).