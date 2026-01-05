  • Спортс
Бабаев о возвращении Кузнецова в НХЛ: «Такой мысли не было. Евгений хотел доиграть сезон в КХЛ, возник вариант с «Салаватом»

Шуми Бабаев о возможном переходе Кузнецова в НХЛ: такой мысли не было.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, высказался о переходе форварда в «Салават Юлаев» и заявил, что игрок не собирался возвращаться в НХЛ

– Возник вариант с «Салаватом Юлаевым», после чего мы обратились в «Металлург» с просьбой нас отпустить. Это был не единственный вариант в КХЛ, но лучший для Евгения.

– Рассматривался ли вариант возвращения в НХЛ?

– Нет, такой мысли не было. Евгений хотел доиграть этот сезон в КХЛ и попробовать себя здесь, – заявил Бабаев.

Агент Кузнецова о переговорах с клубами НХЛ: «На последней стадии, но финальной точки пока не вижу. Евгения какие-то команды не устраивают, где-то – освобождают бюджет»

Агент Кузнецова о переходе игрока в «Металлург»: «Мы готовились к НХЛ – его семья вернулась в Америку, и тут он резко все изменил. Это стало неожиданностью не только для меня»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
