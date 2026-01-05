Бабаев о возвращении Кузнецова в НХЛ: «Такой мысли не было. Евгений хотел доиграть сезон в КХЛ, возник вариант с «Салаватом»

Шуми Бабаев о возможном переходе Кузнецова в НХЛ: такой мысли не было.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , высказался о переходе форварда в «Салават Юлаев » и заявил, что игрок не собирался возвращаться в НХЛ .

– Возник вариант с «Салаватом Юлаевым», после чего мы обратились в «Металлург » с просьбой нас отпустить. Это был не единственный вариант в КХЛ, но лучший для Евгения.

– Рассматривался ли вариант возвращения в НХЛ?

– Нет, такой мысли не было. Евгений хотел доиграть этот сезон в КХЛ и попробовать себя здесь, – заявил Бабаев.

