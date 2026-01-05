  • Спортс
  • Десятков о поражениях «Лады»: «Стыдно. В жизни столько не проигрывал – ни игроком, ни тренером. Приходится подбирать слова, некоторые хоккеисты позволяли себе отдыхать во время матчей»
3

Десятков о поражениях «Лады»: «Стыдно. В жизни столько не проигрывал – ни игроком, ни тренером. Приходится подбирать слова, некоторые хоккеисты позволяли себе отдыхать во время матчей»

Павел Десятков о поражениях «Лады»: стыдно, в душе я негодую.

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от «Шанхая» (2:3) в гостевом матче Fonbet КХЛ заявил, что ему стыдно за результаты команды.

Тольяттинский клуб выиграл лишь 2 из 15 последних встреч и идет последним в общем таблице.  

«Плохое начало матча для нас, проигрывали 0:2. Много сил потратили, чтобы сократить счет. Когда игра шла до гола, допустили одну ошибку.

Последнее время приходится подбирать слова, но в душе я негодую от наших результатов, от игр некоторых наших спортсменов, которые позволяли себе отдыхать во время игры. Это вызывает негодование. За наши результаты стыдно, в своей жизни я столько еще не проигрывал, ни игроком, ни тренером.

Бросить свой родной клуб и пройти мимо я не могу и делать не буду. Мы выберемся из той ситуации только через работу, найдем правильные решения. Нам надо выпрыгивать из штанов, делать то, что мы можем. Но не все хоккеисты способны это делать», – сказал Десятков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
