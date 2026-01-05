В Пензе организовали работу дворовых тренеров на 14 хоккейных пришкольных площадках. Задача – приобщение детей к хоккею, укрепление здоровья и формирование ЗОЖ

В Пензе организовали работу дворовых тренеров для детей на хоккейных площадках.

В Пензе в рамках проекта «Детский спорт» на новогодних каникулах стартовала работа дворовых тренеров.

Программа началась на 14 хоккейных пришкольных и внутридворовых площадках города.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, дворовые тренеры должны приобщить детей к хоккею, подготовить команды для участия в различных турнирах. Также занятия хоккеем должны поспособствовать формированию здорового образа жизни у детей и подростков.

Сообщается, что принять участие в тренировках под руководством дворовых тренеров могут все желающие.