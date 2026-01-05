В Пензе организовали работу дворовых тренеров на 14 хоккейных пришкольных площадках. Задача – приобщение детей к хоккею, укрепление здоровья и формирование ЗОЖ
В Пензе организовали работу дворовых тренеров для детей на хоккейных площадках.
В Пензе в рамках проекта «Детский спорт» на новогодних каникулах стартовала работа дворовых тренеров.
Программа началась на 14 хоккейных пришкольных и внутридворовых площадках города.
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, дворовые тренеры должны приобщить детей к хоккею, подготовить команды для участия в различных турнирах. Также занятия хоккеем должны поспособствовать формированию здорового образа жизни у детей и подростков.
Сообщается, что принять участие в тренировках под руководством дворовых тренеров могут все желающие.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РИА Пензенской области»
