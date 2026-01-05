«Питтсбург» выставит Замулу на драфт отказов для расторжения контракта. Ранее защитника отстранили за неявку в расположение фарм-клуба в АХЛ (PuckPedia)
«Питтсбург» выставит Егора Замулу на драфт отказов.
Как информирует PuckPedia, «Питтсбург» выставит Егора Замулу на драфт отказов с целью расторжения контракта.
Ранее «Пингвинс» отстранили недавно выменянного у «Филадельфии» россиянина за неявку в расположение фарм-клуба «Пингвинс» в АХЛ – «Уилкс-Бэрри».
Сообщается, что интерес к Замуле проявляют несколько клубов в НХЛ, и он, вероятнее всего, подпишет новый контракт.
В текущем сезоне 25-летний защитник провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Филадельфию» и набрал 1 (0+1) очко. Также на его счету 3 матча за «Лихай Вэлли» (фарм-клуб «Филадельфии») в АХЛ – 2 (0+2) балла и «минус 3».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: PuckPedia
