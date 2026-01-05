Кузнецов заработает 10 млн рублей в «Салавате» до конца сезона («Матч ТВ»)
Кузнецов заработает 10 млн рублей в «Салавате».
Как информирует «Матч ТВ», зарплата Евгения Кузнецова по договору с «Салаватом» составит 10 млн рублей.
В понедельник форвард подписал с уфимским клубом контракт до конца этого сезона Fonbet КХЛ. Ранее «Салават» забрал хоккеиста из списка отказов «Металлурга».
В составе магнитогорской команды Кузнецов набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах. В «Металлурге» его зарплата составляла 10 млн рублей за весь сезон без учета бонусов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости