Кузнецов заработает 10 млн рублей в «Салавате» до конца сезона («Матч ТВ»)

Кузнецов заработает 10 млн рублей в «Салавате».

Как информирует «Матч ТВ », зарплата Евгения Кузнецова по договору с «Салаватом » составит 10 млн рублей.

В понедельник форвард подписал с уфимским клубом контракт до конца этого сезона Fonbet КХЛ. Ранее «Салават » забрал хоккеиста из списка отказов «Металлурга ».

В составе магнитогорской команды Кузнецов набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах. В «Металлурге» его зарплата составляла 10 млн рублей за весь сезон без учета бонусов.