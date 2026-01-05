20

«Сент-Луис» продлил контракт с Торопченко на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов

Алексей Торопченко продлил контракт с «Сент-Луисом» на 2 сезона.

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг сообщил, что клуб продлил контракт с нападающим Алексеем Торопченко на два года.

Среднегодовая стоимость соглашения составит 2,5 млн долларов.

26-летний россиянин в текущем сезоне НХЛ провел 27 матчей, набрав 5 (2+3) очков при полезности «минус 5». 

Всего Торопченко сыграл за «Сент-Луис» 286 матчей в регулярках и заработал 65 (32+33) очков. В плей-офф нападающий добавил 6 очков (2+4) в 19 встречах. 

Торопченко был выбран «Сент-Луисом» в 4-м раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 113-м номером.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
деньги
logoСент-Луис
logoАлексей Торопченко
logoДаг Армстронг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Торопченко сделал передачу в матче с «Монреалем», став 3-й звездой. У него 2+3 в 27 играх
4 января, 01:17
Торопченко набрал 1+1 в матче с «Вегасом» и стал 1-й звездой. У него 4 очка в 26 играх в сезоне
2 января, 23:00Видео
37-летний Лучич перешел в британский «Файф Флайерс». Главный спонсор расторг отношения с клубом на фоне критики трансфера из-за прошлых проблем экс-игрока НХЛ с законом
19 декабря 2025, 07:58
Главные новости
Квартальнов после пресс-конференции матча с ЦСКА: «Прилетит мне, да? Ну, охренели! Судья, зачем «3 на 5» оставляешь в такой игре? Хватит прибивать»
5 минут назад
Буше про 2:1 с «Ак Барсом»: «Я не очень большой фанат романтичного хоккея. Было много борьбы. Этим хоккей и отличается, потому он и является лучшим видом спорта»
17 минут назад
Гатиятулин не считает поражение от «Авангарда» тренерским: «Не скажу, что «Ак Барс» был слабее в содержании. Мы не уступили по созданным моментам»
34 минуты назад
Квартальнов о судьях с ЦСКА: «Не было удара ногой при незасчитанном голе. Удаление Демченко – технично, #####. Он сказал им, что они обнаглели. Арбитры, #####, должны понимать»
48 минут назадВидео
Андрей Разин: «Металлург» проиграл 6 раз основное время в 41 матче, из них 5 поражений – с Кузнецовым. С тренера спрашивают за результат. Рад, что Евгений не закончил при Разине»
сегодня, 17:27
ЦСКА отказался обменять Спронга в «Ак Барс» на Яшкина. Дэниэл – лучший бомбардир команды, несмотря на месяц в запасе
сегодня, 17:15
«Спартак» обыграл «Северсталь» (2:1) после 7:6 против «Торпедо». Вратарю красно-белых Загидулину не хватило 14 секунд до шатаута
сегодня, 17:04
«Торпедо» победило «Барыс» (3:2) и прервало серию поражений из 4 матчей. Команда Исакова занимает 4-е место на Западе
сегодня, 16:51
ЦСКА набрал очки в 5-м матче подряд после 4:2 с минским «Динамо». Команда Никитина идет 6-й на Западе
сегодня, 16:40
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» Минск, «Ак Барс» уступил «Авангарду», «Трактор» победил «Автомобилист», «Металлург» одолел «Локомотив»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Браташ о 2:5 с «Сибирью»: «Счет не отражает содержания игры – «Адмирал» был впереди по броскам и голевым шансам. Есть много позитивных вещей»
сегодня, 14:54
Люзенков о 5:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» тяжело входила, но ребята услышали наши слова – забили неплохие голы и довели игру до победы»
сегодня, 14:28
Ландескуг и Девон Тэйвс выбыли на неопределенный срок из-за травм. У шведа может быть перелом ключицы или ребер
сегодня, 11:46
Андрей Назаров: «КХЛ – лучшая и сильнейшая лига в Европе. Важно держать этот уровень и двигаться только вперед»
сегодня, 11:20
Парех, Хейдж, Фрондель, Чихар, Галвас и Херенстам – в символической сборной МЧМ-2026
сегодня, 10:30
Плющев о Кузнецове в «Салавате»: «Вызов для Козлова. Не уверен, что он был инициатором приглашения»
сегодня, 10:05
Копитар и Армия травмировались в матче с «Миннесотой». Капитана «Кингс» ударили клюшкой по ноге
сегодня, 09:41
Проспект «Чикаго» Фрондель назван лучшим форвардом МЧМ-2026. Адам Иржичек – лучший защитник, Херенстам – лучший вратарь
сегодня, 08:38
Бут врезался в Куика в матче «Юты» и «Рейнджерс». Вратарь клуба из Нью-Йорка толкнул россиянина, после чего началась стычка
сегодня, 07:46Видео
Новичок «Вашингтона» Сурдиф с 3+2, Грубауэр с 41 сэйвом в матче с «Калгари» и Джеймс ван Римсдайк с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:35