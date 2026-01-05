«Сент-Луис» продлил контракт с Торопченко на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов

Алексей Торопченко продлил контракт с «Сент-Луисом» на 2 сезона.

Генеральный менеджер «Сент-Луиса » Даг Армстронг сообщил, что клуб продлил контракт с нападающим Алексеем Торопченко на два года.

Среднегодовая стоимость соглашения составит 2,5 млн долларов.

26-летний россиянин в текущем сезоне НХЛ провел 27 матчей, набрав 5 (2+3) очков при полезности «минус 5».

Всего Торопченко сыграл за «Сент-Луис» 286 матчей в регулярках и заработал 65 (32+33) очков. В плей-офф нападающий добавил 6 очков (2+4) в 19 встречах.

Торопченко был выбран «Сент-Луисом» в 4-м раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 113-м номером.