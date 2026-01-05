«Динамо» проиграло 3 матча подряд, сегодня – 0:2 от «Сочи». Команда Вячеслава Козлова – 4-я на Западе

«Динамо» проиграло 3 матча подряд в КХЛ.

«Динамо » проиграло «Сочи» (0:2) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ, потерпев 3-е поражение подряд.

Бело-голубые ранее уступили в выездных играх с ЦСКА (1:5) и минским «Динамо» (3:5). Команда под руководством Вячеслава Козлова занимает 4-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 52 очка после 42 встреч.

«Сочи » впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд. Ранее «южане» были сильнее «Нефтехимика» (2:1) и СКА (8:4).

Команда тренера Дмитрия Михайлова идет 10-й на Западе с 32 баллами в 39 матчах.