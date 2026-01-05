Козлов о Кузнецове в «Салавате»: «Что было в «Магнитке», остается в «Магнитке». Евгений – глыба мирового хоккея, однозначно усилит нас»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о переходе Евгения Кузнецова, назвав форварда «глыбой мирового хоккея».
Ранее уфимский клуб забрал игрока из списка отказов «Металлурга».
– Кузнецов – это глыба мирового хоккея, это парень с огромным опытом, который выигрывал Кубок Стэнли, чемпионат мира. Я рад, что такой игрок у нас в команде. Он однозначно нас усилит.
Со спортивным директором «Металлурга» Евгением Бирюковым я не разговаривал, то что у Кузнецова было в «Магнитке», остается в «Магнитке».
– Чья инициатива была?
– Моя.
– Какой шанс увидеть его в игре с «Автомобилистом»?
– Большая вероятность. Будем смотреть на его физическое состояние, и там уже будем решать, как его использовать.
– У него односторонний контракт?
– Односторонний, – сказал Козлов.
