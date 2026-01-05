Козлов о Кузнецове в «Салавате»: «Что было в «Магнитке», остается в «Магнитке». Евгений – глыба мирового хоккея, однозначно усилит нас»

Козлов о Кузнецове: что было в «Магнитке», остается в «Магнитке».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался о переходе Евгения Кузнецова , назвав форварда «глыбой мирового хоккея».

Ранее уфимский клуб забрал игрока из списка отказов «Металлурга».

– Кузнецов – это глыба мирового хоккея, это парень с огромным опытом, который выигрывал Кубок Стэнли , чемпионат мира. Я рад, что такой игрок у нас в команде. Он однозначно нас усилит.

Со спортивным директором «Металлурга » Евгением Бирюковым я не разговаривал, то что у Кузнецова было в «Магнитке», остается в «Магнитке».

– Чья инициатива была?

– Моя.

– Какой шанс увидеть его в игре с «Автомобилистом»?

– Большая вероятность. Будем смотреть на его физическое состояние, и там уже будем решать, как его использовать.

– У него односторонний контракт?

– Односторонний, – сказал Козлов.

