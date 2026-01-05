«Тампа» отправила Грошева в АХЛ. У 24-летнего форварда 1 матч в НХЛ и один ассист

«Тампа» вернула Грошева в АХЛ.

«Тампа » отправила форварда Максима Грошева в АХЛ .

24-летний россиянин 29 декабря дебютировал в НХЛ в матче против «Монреаля» (5:4 Б) и отметился результативной передачей.

В текущем сезоне АХЛ Грошев сыграл 27 матчей за «Сиракьюз », набрав 12 (1+11) очков при показателе полезности «+8».

Экс-игрок СКА находится в системе «Лайтнинг» с 2023 года.