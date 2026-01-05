«Тампа» отправила Грошева в АХЛ. У 24-летнего форварда 1 матч в НХЛ и один ассист
«Тампа» вернула Грошева в АХЛ.
«Тампа» отправила форварда Максима Грошева в АХЛ.
24-летний россиянин 29 декабря дебютировал в НХЛ в матче против «Монреаля» (5:4 Б) и отметился результативной передачей.
В текущем сезоне АХЛ Грошев сыграл 27 матчей за «Сиракьюз», набрав 12 (1+11) очков при показателе полезности «+8».
Экс-игрок СКА находится в системе «Лайтнинг» с 2023 года.
