Бабаев о Кузнецове: «Отрезок в «Металлурге» мог быть лучше, Разин мог его побольше использовать. Надеемся, что у Козлова в «Салавате» будет другое понимание»

Шуми Бабаев выразил надежду, что Кузнецов в «Салавате» будет играть регулярно.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , выразил надежду, что в «Салавате» форвард получит больше игрового времени. Ранее стало известно, что уфимский клуб забрал игрока из списка отказов «Металлурга ».

«Отрезок в «Металлурге» мог быть намного лучше. Сам Евгений мог намного лучше работать и играть, и тренер его мог как‑то побольше использовать. Поэтому считаю, что недосказанным остался этот момент, не получилось у Кузнецова проявить себя полностью и показать, на что он способен.

Переход в «Салават Юлаев » считаю логичным. Как только появилась такая возможность, мы обратились в «Металлург», который пошел нам навстречу и отпустил. Полное уважение руководству магнитогорского клуба, в течение всего контракта Кузнецова, который у него был, они выполняли все свои обещания. У нас сложились очень хорошие отношения, нет вопросов ни к Разину , ни к «Металлургу», все нормально.

Со спокойной душой перешли в Уфу и идем дальше. Надеемся, что у [главного тренера «Салавата»] Виктора Козлова будет другое понимание в отношении Евгения и все будет намного лучше», – сказал Бабаев.