Гришин про 1:2: «Для «Нефтехимика» «Салават» – неудобный соперник. Никак не можем забить больше одной шайбы. Если бы я знал ответ, игры были бы более результативными»

Игорь Гришин высказался о причинах поражения «Нефтехимика» от «Салавата».

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался о поражении от «Салавата » (1:2) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

«Друг с другом много раз встречаемся в сезоне, изучили друг друга. До второго гола игра была строгая, закрытая, без большого количества моментов. Все старались поменьше ошибаться. После второй шайбы нам пришлось ехать вперед, но, к сожалению, не смогли забить.

Поздравляю соперника с победой. Можно сказать, что Уфа неудобный соперник для нас, тем более мы никак не можем забить больше одной шайбы. Если бы я знал ответ на вопрос, игры были бы более результативными. Как объяснить эти серии… Очень сложно это, лично я не могу», – сказал Гришин.