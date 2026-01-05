Макаров подрался с Вагнером в матче «Лада» – «Шанхай». Николай кулаком несколько раз ударил канадцу по лицу и свалил его на лед, оба получили по 5 минут штрафа
Николай Макаров и Остин Вагнер подрались в матче «Лады» с «Шанхаем».
Защитник «Лады» Николай Макаров подрался с нападающим «Шанхая» Остином Вагнером в матче Fonbet Чемпионата КХЛ (1:2, перерыв).
Макаров нанес несколько ударов по лицу канадскому форварду и свалил его на лед, после чего судьи остановили драку.
По итогам эпизода оба хоккеиста получили по 5 штрафных минут.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
